Diario El Telégrafo

La nueva redacción del artículo 64 de la ley de Inclusión Financiera, vigente desde el pasado 27 de enero, establece que los comercios que acepten para el cobro de sus ventas tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico, no pueden limitar el uso de esos medios de pago estableciendo montos mínimos de compra. Según el Ministerio de Economía, de este modo se eliminó una barrera que limitaba la expansión en el uso de tales instrumentos y que había sido muy cuestionada por los...

Deportes | 03 Feb

La primera fase de la Copa Nacional de Selecciones de OFI culminó su primera fase en las diferentes Regionales, que ahora comenzarán a jugar los cuartos de final en búsqueda de seguir avanzando para quedarse con el título regional, y continuar en el torneo. Los resultados, posiciones y cruces en mayores son los siguientes:



REGIONAL NORTE LITORAL

Serie A: Bella Unión 1 Rivera 2, Artigas 0 Tacuarembó 1. Posiciones: Tacuarembó 14 (c), Rivera 9 (c), Bella Unión 8 (c), Artigas 1.

Serie...