Diario El Telégrafo

La imagen de un automóvil deportivo de nota recortándose allá en la zona esteña de nuestro país, donde en épocas estivales se pueden observar vehículos de alta gama. Y así, entre otros autos de la franja alta que van y vienen, este Porsche Cayman 2009 supo hacerse un espacio, para que entendidos y no tanto se detuvieran a admirar sus líneas. El fotógrafo no titubeó un instante en registrarlo en su cámara. Supimos luego de que se trataba de un automóvil Porsche Cayman, en este caso...

Un automóvil Hillman del año 1949 se presentó a la vista pintado de verde y con su motor funcionando en buenas condiciones. Recordamos que los Hillman llegaron en buen número a nuestro país, también a Paysandú, de manera especial en los primeros años de la década del 50. El Hillman fue reconocido siempre como un automóvil válido, económico y confiable, aunque no muy veloz. Dentro de los utilitarios que venían de Europa, en este caso de Gran Bretaña, era sin duda una buena opción,...

El Seven de Punta del Este se vistió de celeste y blanco. Es que Argentina se coronó campeón del torneo de tiempos reducidos más importante del país al vencer en la definición a Fiji, y Córdoba Athletic obtuvo el título del campeonato de clubes por segundo año consecutivo. Ante un gran marco de público en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Los Pumas derrotaron en la final de la Copa de Oro a los campeones olímpicos, Fiji, en un ajustado final por 22 a 21. Los...

El entrenador de la selección uruguaya de rugby de Seven, el sanducero Francisco Bulanti, se mostró conforme con el rendimiento de su equipo más allá de que no se consiguieron resultados positivos en partidos claves. “Fue una lástima el partido que perdimos ante Chile, que era un encuentro clave”, comenzó diciendo el head coach de Los Teros VII. Los chilenos “están muy bien preparados, jugando con todos los jugadores de XV y todo el plantel disponible”, comentó. Uruguay en...

El Barcelona no pasó del empate a un gol en su visita a Villarreal y suma un punto que puede ser insuficiente en su pelea por el campeonato con el Real Madrid, que se distancia ya a cinco unidades y con un partido menos.

El italiano Nicola Sansone adelantó a los locales al inicio de la segunda parte (50) y el argentino Lionel Messi empató sobre el pitazo final con un golazo de tiro libre (90).

“La valoración no es positiva porque necesitábamos los tres puntos y no lo hemos conseguido,...