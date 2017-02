Diario El Telégrafo

Hoy queda liberada, por los próximos 28 días, la posibilidad de cambiar el prestador de salud en el marco del Sistema nacional de Salud y del decreto No 3/2011 para más de 1.620.000 personas. En el caso de Paysandú, con más de 120.000 personas registradas en ASSE o Comepa, como en casi todo el interior, solamente hay dos opciones, la prestadora privada y la de ASSE. El Banco de Previsión Social (BPS) tiene un registro de las personas habilitadas, de lo cual surge que 873.891 son...

Locales | 01 Feb

El Municipio de Porvenir podría "verse obligado" a cerrar sus puertas "durante el horario administrativo" debido a "la falta de personal", después de que "el Ejecutivo retirara una segunda funcionaria de manera totalmente inconsulta", dijo Ramiro Ayende, alcalde de Porvenir.

"Estaba de licencia y cuando me reintegré, me enteré que una funcionaria había sido trasladada al Departamento de Promoción y Desarrollo", indicó. Se trata de "la funcionaria Silvana Inda. Esto se suma a que ya me...