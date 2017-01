Diario El Telégrafo

Locales | 31 Dic

El intendente Guillermo Caraballo dijo ayer que "esto no es un logro para esta Intendencia, sino para el departamento de Paysandú" y que "hace tiempo que el concierto político de Paysandú no se ponía de acuerdo con una propuesta de esta naturaleza", en referencia a la decisión de la Junta Departamental de permitir a la comuna la compra del predio de la antigua Paylana, destacando que hacía tiempo que no se daba una coincidencia así entre los tres partidos políticos con representación en...